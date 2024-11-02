Максимальное пособие по временной нетрудоспособности планируется повысить в 2025 году с 4 тыс. до 5,7 тыс. рублей, а в 2026 году его сумма составит 6,8 тыс. рублей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, предельная сумма пособия к 2026 году составит 207,6 тыс. рублей в месяц, что превышает показатель 2024 года в 1,7 раз и на 20% выше лимита, который будет установлен в 2025 году. На максимальную сумму выплат смогут претендовать сотрудники с доходом более 200 тыс. рублей, чей стаж составляет не меньше восьми лет.

В министерстве объяснили повышение суммы пособий ростом зарплат в России. Больничное пособие будет высчитываться индивидуально для всех сотрудников. Работники, чей страховой стаж составляет менее пяти лет, смогут претендовать не более чем на 60% от их среднего заработка за предыдущие два года.

Следующая категория сотрудников — люди со страховым стажем от пяти до восьми лет. Для них сумма выплат составит не более 80%. Те, чей стаж превышает восемь лет, могут получить пособие в полном объеме, однако не больше установленного лимита.

В случае, если сотрудник получит больничный в 2025 году, при расчете будет рассматриваться доход за 2023 и 2024 год. При подсчете суммы будут учитываться данные о доходе на всех местах работы до вычета налога. Среднесуточный заработок человека будет определяться по формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года, поделенная на 730 дней.

При расчетах будет учитываться лишь та часть дохода, которая оговаривается в законодательстве (предельная база для расчета страховых взносов). В прошлом году она составляла 1,9 млн рублей в год, в 2024 году — 2,2 млн рублей в год. Выплаты для работников, получивших за оказание своих услуг больше этого уровня, будут рассчитываться по высшей границе в 2,2 млн рублей.

Минимальная граница для суммы выплат должно быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда. В случае, если в 2023 году месячная зарплата сотрудника составляла 80 тыс. рублей год, а в 2024 году — 100 тыс. в месяц, и сумма его заработков за год не превышала 1,2 млн рублей, а стаж составляет 6 лет, он сможет претендовать на 80% от средней зарплаты, что составляет 2,4 тыс. рублей.

Больничный также облагается налогом на доходы физических лиц. В случае вышеприведенного примера это будет означать, что сотрудник получит на руки 2,1 тыс. рублей, а общая сумма выплат за неделю нетрудоспособности составит 14,7 тыс. в 2025 году.

Для того, чтобы претендовать на максимальную выплату в 2026 году, зарплата со стажем от восьми лет должна будет составлять от 183 тыс. рублей в месяц в 2024 году и 233 тыс. в 2025 году.

В министерстве также обратили внимание на то, что по закону максимальная сумма больничных выплат высчитывается с учетом предельной базы (годового заработка россиян) для начисления страховых взносов. Показатель ежегодно индексируется, повышаясь на темпы роста средней зарплаты за минувший год.