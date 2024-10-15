Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году вырастет в два раза в сравнении с 2023 годом. Об этом «Ленте.ру» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Получателей по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году ожидается примерно 11 млн. Также есть семьи с детьми, имеющие право на единой пособие, которое выплачивается в размере от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка. Конечно, хочется обеспечить все семьи с детьми соответствующим уровнем выплат, поэтому мы пытаемся сбалансировать все пособия», — отметила Бессараб.

По ее словам, выплаты, пособия, которые направлены на поддержку семей с детьми, увеличиваются постоянно. Например, пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза в сравнении с прошлым годом.

«А если сравнить 2025 год с 2023 — увеличение в два раза. Это существенный рост. С учетом санкций, думаю, Россия с честью выполняет свои обязательства. Но, конечно, хочется больше. Будем работать дальше», — добавила депутат.

Накануне Бессараб сообщила, что материнский капитал на второго ребенка превысит отметку в 1 млн рублей уже в 2026 году. По ее словам, на 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребенка.

«Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от ее темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребенка может произойти через три-пять лет», — отметила депутат.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго — 833 тысячи (202,6 тысячи, если семья ранее получала выплату на первенца).