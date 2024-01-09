Ушедшая накануне в отставку глава правительства Франции Элизабет Борн передаст свой пост 34-летнему Габриэлю Атталю, возглавляющему министерство национального образования и молодежи. Об этом в прямом эфире сообщил французский телеканал BFMTV.

Атталь стал самым молодым премьер-министром и министром образования при Пятой республике. До него этот неофициальный титул принадлежал Лорану Фабиусу, который в 1984 году возглавил правительство в возрасте 37 лет, а сейчас является председателем Конституционного совета. На посту главы Минобразования Франции Атталь пробыл всего пять месяцев.

Лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано раскритиковала это решение, назвав Атталя «господином Макроном-младшим, который специализируется на высокомерии и презрении». Она потребовала, чтобы Атталь перед вступлением в должность запросил у парламента вотум доверия. В противном случае, предупредила Пано, «Непокоренная Франция» инициирует в отношении него вотум недоверия.

Лидер Компартии Франции Фабьен Руссель заявил журналистам, что вскоре после вступления Атталя в должность придет к нему на прием, чтобы попросить провести «операцию по установлению истины по зарплатам». «Я собираюсь предложить сотрудникам прислать нам свои платежные ведомости, и 3 февраля мы поедем в Матиньон, чтобы через эти тысячи платежных ведомостей показать премьер-министру реальность зарплат в нашей стране», — пояснил политик.

Габриэль Атталь родился в 1989 году в Кламаре, окончил парижский Институт политических исследований по специальности «Государственное управление» и начал политическую карьеру как член Социалистической партии. На президентских выборах 2007 года он поддерживал Сеголен Руаяль, а в 2017 году, перейдя в новую партию «Вперёд!», — Эмманюэля Макрона. Тогда же по итогам парламентских выборов Атталь вошел в Национальное собрание и вскоре стал официальным представителем президентской партии.

В 2018 году молодого политика назначили госсекретарем Минобразования. На протяжении нескольких следующих лет он переходил с поста на пост в разных министерствах, а в 2023 году в результате серии кадровых перестановок получил портфель министра национального образования. Одним из первых его решений на этом посту стал запрет на ношение абайи (мусульманской женской одежды) в учебных заведениях.

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