25 марта в Германии начал работу бундестаг нового созыва, об этом в режиме реального времени сообщает Spiegel online. После заседания федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер официально уведомит канцлера Олафа Шольца и его 14 министров о завершении их полномочий. Однако пока не сформирован новый кабинет, правительство социал-демократа Шольца продолжит исполнять обязанности. Как ожидается, новая правящая коалиция будет сформирована не позднее 20 апреля, а во главе встанет христианский демократ Фридрих Мерц.

Газета напоминает, что уход правительства предусмотрен Основным законом ФРГ — ее Конституцией.

«Статья 69 Основного закона гласит: «Полномочия федерального канцлера или федерального министра в любом случае прекращаются с созывом нового бундестага», — говорится в ней. Новый бундестаг собирается во вторник в 11:00 — ровно через 30 дней после выборов. Таким образом, Шольц и его министры получат свидетельства об увольнении во дворце Бельвю сразу после заседания, которое, как запланировано, завершится в 16:00», — поясняет Handelsblatt.

Но без правительства Германия не останется. Как отмечает деловое издание Handelsblatt, «команде Шольца предстоит еще несколько недель удерживать оборону».

Пока же в Берлине продолжается заседание нового бундестага. Как передает из пресс-центра корреспондент Spiegel online, численность парламентской фракции АдГ увеличилась вдвое, и в бундестаге 21-го созыва она насчитывает 152 члена. Это крупнейшая оппозиционная фракция в бундестаге. В зал пленарных заседаний даже принесли несколько стульев и поставили их прямо за фракцией АдГ.

Больше мест получила и Левая партия, несмотря на прошлогодний раскол, когда из нее вышли сторонники Сары Вагенкнехт (ее Союз в итоге не прошел в парламент).

Также президентом бундестага избрали его старейшего члена Грегора Гизи — ветерана немецкой политики от Левых. Он даже рассказал с трибуны анекдот: «Когда я впервые баллотировался в бундестаг в 1990 году, молодые члены моей партии несли плакат, гласивший, что я стану самым старым депутатом». Политик тогда думал, что это шутка, но она сбылась. Судя по всему, Гизи стал единственным восточным немцем, попавшим в президиум.

Тем временем сам Шольц в четверг вылетит в Париж на саммит по Украине. В новое правительство Мерца он не собирается: в планах и.о. канцлера — стать обычным депутатом бундестага, куда он прошел через выигранный мандат в Потсдаме. А уходящая министр иностранных дел Анналена Бербок хочет стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН с сентября.