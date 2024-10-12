Правительство Индии заявило, что криминализация изнасилования в браке будет «чрезмерно суровой мерой». Это стало ударом для активистов в преддверии долгожданного решения Верховного суда, которое затронет сотни миллионов людей в Индии, пишет CNN.

Примечание к закону времен британской колониальной эпохи позволяет индийским властям не считать изнасилованием, если мужчина принуждает свою жену к сексу или сексуальным действиям, если ей уже исполнилось 18 лет. Большинство других юрисдикций, где действовало это правило, давно его исправили.

В частности, в самой Великобритании супружеское изнасилование было запрещено в 1991 году. Оно также считается незаконным во всех штатах США. Однако еще около 40 стран мира по-прежнему не имеют законов, решающих проблему супружеского насилия (или наказание за такие изнасилования там значительно ниже, чем за другие виды сексуального насилия).

Индийские правозащитники давно борются за изменение законодательства. Сейчас Верховный суд страны рассматривает петиции с просьбой внести поправки, признающие супружеское сексуальное насилие незаконным. В 2022 году Высокий суд Нью-Дели вынес по этому вопросу неоднозначное решение.

МВД Индии, отвечая на петиции, признало, что мужчины должны сталкиваться с «уголовными последствиями» за сексуальное насилие в отношении своих жен, но если будет решено наказывать их за это как за изнасилование, это «серьезно повлияет на супружеские отношения» и «создаст далеко идущие последствия для института брака».

Правительство Индии заявило, что классификацию супружеского изнасилования как преступления следует «считать чрезмерно суровой и, следовательно, несоразмерной мерой». Это письменное заявление кабмина представляет собой его наиболее четкую на данный момент позицию по вопросу супружеского изнасилования в стране.

Правозащитники, комментируя это заявление, отметили, что правительство поддерживает «шаг назад» для индийских женщин, которые «и так живут в глубоко патриархальном обществе, где процветает сексуальное насилие». «Это говорит о том, что Индия приемлет сексуальное насилие как часть своей культуры. Мы сделали нормой то, что сексуальное насилие стало частью бытия женщины в этой стране», — заявила специалист по гендерным вопросам и уголовному правосудию Нташа Бхардвадж.

В июле правительство премьер-министра Нарендры Моди пересмотрело существующий уже 164 года Уголовный кодекс страны, приняв новые законы. Однако положение, избавляющее мужчин от наказания за супружеское сексуальное насилие, осталось в силе.

Требования правозащитников изменить ситуацию на законодательном уровне усилились на фоне нескольких резонансных случаев изнасилования, произошедших в стране. В частности, несколько месяцев назад в Калькутте (Западная Бенгалия) была убита и изнасилована врач-стажер, после чего сотни тысяч медиков устроили забастовку с требованием повышения уровня защиты работников системы здравоохранения. В начале этой недели подозреваемому в убийстве и изнасиловании девушки-врача были предъявлены соответствующие обвинения, сообщил источник в Центральном бюро расследований Индии.

Индийское правительство продолжает настаивать на том, что принцип обоюдного согласия на секс в брачных союзах защищен законом, но «один из супругов по-прежнему ожидает от другого разумного сексуального доступа». «Хотя эти ожидания не дают мужу права принуждать или заставлять жену заниматься сексом, последствия таких нарушений в браке отличаются от последствий вне его», — говорится в заявлении кабмина. Также правительство считает, что действующие законы о сексуальном и домашнем насилии являются вполне достаточными для «защиты согласия в браке».

Генеральный секретарь Всеиндийской демократической женской ассоциации Мариам Дхавале заявила, что согласие в браке и вне брака — это «не две разные вещи», и что в Индии «женщина не рассматривается как независимое человеческое существо, как независимый гражданин страны, она как бы придаток к мужу, она подчинена, она не является отдельной личностью как таковой».

По словам Дхавале, в ее организацию за помощью обращается много замужних женщин, ставших жертвами изнасилований со стороны своих супругов, но практически никто из них не решается заявить о случившемся открыто и выдвинуть обвинения. «Потому что они знают, что им никто не поверит, и это не считается преступлением», — говорит правозащитница. По ее словам, даже изменение закона не решит проблему, а будет лишь первым шагом на пути к изменению положения женщин в Индии.

Стране требуется «культурная революция в глубине души», заявила Дхавале, поскольку «пока не будет сделано громкое заявление о том, что сексуальное насилие в браке ненормально, культура никогда не изменится».

Сейчас индийские женщины, изнасилованные мужьями, имеют определенные возможности для их судебного преследования, но сторонники криминализации супружеского насилия утверждают, что этих мер категорически недостаточно. В частности, потерпевшие вправе ходатайствовать о вынесении запретительного судебного приказа.

Однако, как показывают последние исследования правозащитников, суды зачастую интерпретируют законы в пользу мужей, тогда как женщины сталкиваются с препятствиями даже на этапе подачи заявления в полицию. В частности, в мае судья штата Мадхья-Прадеш отклонил жалобу местной жительницы на то, что муж принудил ее к «противоестественному сексу», сославшись на действующее законодательство и заявив, что в браке «согласие жены становится несущественным».