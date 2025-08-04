Правительство Литвы подало в отставку после того, как премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас решил покинуть должность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 августа на сайте литовского кабмина.

«Приняв решение об отставке с поста премьер-министра Литовской Республики, я объявляю об отставке 19-го правительства Литовской Республики. Возможно, это прозвучит несколько драматично, но я ухожу в отставку, вы же временно продолжите работу, пока новый премьер-министр не решит, сколько и какие изменения произойдут», — заявил Палуцкас на заседании кабмина.

24 июля президент Литвы Гитанас Науседа отправил премьер-министра в двухнедельный отпуск, чтобы Палуцкас принял решение о том, останется ли он во главе правительства. 31 июля литовский премьер объявил, что уходит в отставку.

Решение покинуть должность связано со скандалами и продолжающимся расследованием, связанным с Гинтаутасом Палуцкасом. Ранее СМИ опубликовали информацию о прошлых деловых связях премьер-министра.

Журналисты выяснили, что компания Garnis, основанная Палуцкасом, которому принадлежит 49% акций, и его партнером, получила кредит в €200 тыс. от Национального банка развития, когда Палуцкас уже был главой литовского кабмина.

При этом другая компания — Dankora, которая была основана в 2024-м и принадлежит невестке премьер-министра, — получила финансирование от Евросоюза и потратила большую часть денег на закупку товаров у Garnis.

Еще один скандал связан с отношениями между Палуцкасом и предпринимателем Дариюсом Вильчинскасом. Отмечается, что бывшая компания премьер-министра Sagerta получала крупные кредиты от Uni Trading, принадлежащей Вильчинскасу. Также в 2012 году Палуцкас приобрел недвижимость на €223 тыс. у компании Вильчинскаса. При этом сам премьер-министр отрицал какие-либо связи с бизнесменом.