Правительство не поддержало законопроект о введении штрафов за навязчивое преследование (сталкинг), сообщили RTVI в правительственной комиссии по законодательной деятельности.

Речь идет о законопроекте, авторами которого выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в КоАП, которые устанавливают следующие виды наказания за навязчивое преследование:

— штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей,

— арест на срок до семи суток,

— запрет определенных действий, в том числе запрет приближаться к жертве.

В правительстве обратили внимание на то, что для введения нового вида наказания нужно принять соответствующий федеральный закон, а затем провести «мониторинг практики его применения».

«В примечании к статье 1 законопроекта указано, что под навязчивым преследованием в настоящей статье следует понимать действия в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О противодействии навязчивому преследованию”. При этом проект указанного федерального закона до настоящего времени в Государственную Думу не внесен», — указали в кабмине.

«Необходимо учитывать, что наказание в виде запрета совершения определенных действий не предусмотрено в КоАП, а административный арест применяется только в качестве основного вида наказания», — говорится в материалах к заседанию правкомиссии, имеющихся в распоряжении RTVI.

На основании изложенного в правительстве пришли к выводу, что «к рассмотрению предлагаемых законопроектом изменений целесообразно вернуться при условии внесения изменений в соответствующие регулятивные нормы».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступающая за введение административной ответственности за сталкинг, в конце февраля концептуально поддержала законопроект «Новых людей».