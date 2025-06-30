Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым об использовании в наименовании политической партии имени или фамилии гражданина. Сам Нилов в разговоре с RTVI допустил, что со временем инициатива получит поддержку.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2023 года. Авторы инициативы предлагали исключить из пункта 2 статьи 6 федерального закона «О политических партиях» запрет на использование в наименовании политической партии имени и (или) фамилии гражданина. Нилов утверждал, что цель законопроекта — получить возможность добавить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского в официальное название партии.

В правительстве обратили внимание авторов на то, что запрет на использование имени и фамилии в названии той или иной партии установлен «для ее деперсонификации, исходя из целей деятельности политической партии — участия многих граждан Российской Федерации в политической жизни общества», отмечается в материалах правкомиссии по законодательной деятельности, имеющихся в распоряжении RTVI.

«При этом цели, задачи и деятельность политической партии как добровольного объединения граждан (коллективного субъекта публичной политики) не могут отождествляться с именем и фамилией конкретного гражданина», — утверждают в правительстве.

Кабмин также указал, что «законопроектом не предусмотрен процессуальный порядок использования имени и фамилии гражданина после его смерти (в том числе с участием его наследников)».

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в материалах комиссии.

Нилов, комментируя отзыв кабмина на проект, заявил RTVI: «Вода камень точит, дальше планируем убеждать коллег».

«Если со временем формулировки получат поддержку и закон будет принят Госдумой, конечно, я приветствую, что делегации съезда партии ЛДПР в название партии включат фамилию основателя партии Владимира Жириновского», — добавил он.

Депутат обратил внимание на то, что некоторые его законопроекты также не с первого раза находили поддержку, однако позже законы принимались.

«Мой законопроект о черных списках пассажиров-дебоширов тоже не принимался в 2012 году, но позже был принят. И таких примеров могу множество привести. То же самое касается вопроса возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам, школьного питания, увеличения пособия для тех родителей, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Поэтому вода камень точит, работаем дальше и руки не опускаем», — сказал Нилов.