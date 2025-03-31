Правительство поддержало законопроект, позволяющий признавать человека иноагентом за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если они направлены против безопасности страны. Об этом RTVI сообщил источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Документ разработали депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Иноагентами предлагается признавать лиц, которые:

содействуют в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например, Международного уголовного суда;

помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России;

вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документах.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 2 апреля, следует из материалов к заседанию думского Совета. В тот же день Госдума планирует обсудить законопроект, предлагающий лишать свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России из корыстных побуждений или по найму.

За оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет и конфискацией имущества.

Председатель Госдумы в середине марта рассказал о новых законопроектах, направленных на «совершенствование контроля за деятельностью иноагентов». По словам Володина, принятие этих документов позволит защитить Россию и ее граждан «от вмешательства со стороны недружественных государств», а также «пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности» страны.