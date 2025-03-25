По материалам Роскомнадзора (РКН) следователи возбудили уголовные дела в отношении 62 граждан по причине неисполнения ими требований законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя ведомства Вадима Субботина.

«По материалам Роскомнадзора за продолжающиеся нарушения порядка деятельности иностранных агентов территориальными подразделениями Следственного комитета России возбуждены уголовные дела в отношении 62 лиц», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По словам Субботина, в 2024 году РКН составил более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов.

«Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей», — добавил замглавы ведомства.

Как отмечает «Интерфакс», в реестре Министерства юстиции России содержатся сведения о 734 иноагентах. По словам Субботина, из них 390 «прекратили распространять материалы для неограниченного круга лиц».

«Еще 90 [иностранных агентов] поставили маркировку, необходимую для того, чтобы проинформировать граждан России о наличии статуса иностранного агента, а фактически, как мы понимаем, о том, что размещаемая информация распространяется в интересах иностранных государств», — отметил он.

Кроме того, Субботин рассказал об ограничении доступа к 40 интернет-ресурсам, каналам и материалам иностранных агентов, распространяющим запрещенную в России информацию.

21 марта Минюст обновил список иноагентов, внеся туда бывшего бас-гитариста, одного из основателей рок-группы «Король и Шут» Александра Балунова*, более известного как Балу, режиссера театра и кино, победителя Малого золотого льва Венецианского кинофестиваля Ивана Вырыпаева*, уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК), писателя Михаила Шишкина*, журналистку из Абхазии Низфу Аршба*, а также учредителя и редактора «Нужной газеты» Изида Чаниа*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов