Министерство юстиции России 21 марта обновило реестр иноагентов, внеся туда бывшего бас гитариста, одного из основателей рок-группы «Король и Шут» Александра Балунова*, более известного как Балу, а также режиссера театра и кино, победителя Малого золотого льва Венецианского кинофестиваля Ивана Вырыпаева*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в обновленный список иностранных агентов попали:

лауреат российских литературных премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Михаил Шишкин* , автор романов Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария»;

, автор романов Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария»; уличный художник из Екатеринбурга, выпускник Школы Родченко Станислав Комиссаров* (Слава ПТРК) . Он создает акции, перформансы, инсталляции, коллажи, графику и нет-арт (Internet art). В работах исследует окружающую социальную и политическую реальность;

. Он создает акции, перформансы, инсталляции, коллажи, графику и нет-арт (Internet art). В работах исследует окружающую социальную и политическую реальность; журналистка из Абхазии Низфа Аршба*, а также учредитель и редактор «Нужной газеты» Изида Чаниа*.

Вырыпаев* снял 26 фильмов. В 2006 году его фильм «Эйфория» выиграл статуэтку Малого золотого льва Венецианского кинофестиваля. В 2007 году режиссер получил две статуэтки «Ника» в номинациях «лучшая музыка» и «открытие года».

По версии Минюста, Шишкин отождествлял Россию «с террористической организацией», выступал против СВО, а также распространял фейки о решениях и политике российских властей и участвовал в создании контента иноагентов. «Вырыпаев, Балунов и Комиссаров проживают за пределами России и распространяли информацию других иноагентов и нежелательных организаций, выступали против специальной военной операции на Украине», — уточняет ведомство.

«Аршба распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Является учредителем и руководителем иностранного издания», — говорится в сообщении.

Также Минюст исключил из реестра красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа» в связи с ее ликвидацией.

В предыдущий раз Минюст обновлял список иноагентов в пятницу, 21 марта. Тогда в список попали журналист Андрей Аксенов*, писательница Алла Боссарт* и писатель Герман Обухов*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов