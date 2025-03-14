Министерство юстиции России 14 марта обновило реестр иноагентов, внеся туда журналиста Андрея Аксенова, писательницу Аллу Боссарт и писателя Германа Обухова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В предыдущий раз Минюст обновлял список иноагентов в пятницу, 7 марта. Тогда в список попали журналист и медиаэксперт Василий Гатов*, блогер, называющий себя «бывшим офицером КГБ» Сергей Жирнов*, бывший муниципальный депутат Ленинградской области Антон Климов*, создатель популярного в Грузии телеграм-канала Николай Левшиц*, абхазский политолог и журналист Инал Хашиг*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов