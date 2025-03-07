Министерство юстиции России 7 марта дополнило список иноагентов, внеся туда еще пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— журналист и медиаэксперт Василий Гатов;

— блогер, называющий себя «бывшим офицером КГБ» Сергей Жирнов;

— бывший муниципальный депутат Ленинградской области Антон Климов;

— создатель популярного в Грузии телеграм-канала Николай Левшиц;

— абхазский политолог и журналист Инал Хашиг.

Кроме того, из реестра были исключены общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр иноагентов 21 февраля. Тогда в перечень внесли журналиста Илью Азара*, бывшую ведущую Первого канала Жанну Агалакову*, блогера Рустема Адагамова*, писательницу Елизавету Александрову-Зорину*, украинского шоумена, экс-резидента Comedy Club Антона Лирника*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов