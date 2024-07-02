Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект главы комитета по обороне Андрея Картаполова, по которому работодатели смогут сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Об этом сообщил RTVI источник в комиссии.

Положительный отзыв на законопроект будет направлен в Госдуму, уточнили в комиссии.

Законопроектом предусматривается обеспечение более плотного информационного взаимодействия военных комиссариатов с работодателями, где работают граждане, состоящие на воинском учете, что «положительно скажется на ведении воинского учета», отмечают в комиссии.

Сейчас руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг.

Законопроект уточняет эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.

Кроме того, при помощи реестра воинского учета руководители организаций смогут направлять в военкоматы сведения об уклонении граждан от постановки на воинский учет.

Реализация положений законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета на доработку государственных информационных систем и информационных ресурсов, отмечают в правкомиссии.

«Наши работодатели оперативно предоставляют данные в систему персонифицированного учета о зарплате, о должности работника, о различных изменениях. Все эти данные нужно обновлять оперативно, в цифровом виде, с минимальными нагрузками на работника. Законопроект, видимо, связан с удобством для работодателя — он сможет напрямую передавать необходимые данные в реестр воинского учета», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.