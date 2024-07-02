Правительство России поддержало законопроект о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону военной операции, сообщил RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний», — сказал источник.

Депутаты Госдумы во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») разработали законопроект, согласно которому подлежащие уничтожению оружие и патроны могут передаваться в государственные военизированные организации.

«Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Скажем, оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений», — сказал ранее Хинштейн журналистам.

Из поправок следует, что порядок такой передачи определит правительство, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.

Однако наделение правительства полномочиями по установлению порядка передачи подлежащих уничтожению оружия и патронов в государственные военизированные организации «представляется избыточным», следует из документов к заседанию комиссии.

По данным МВД на 1 января 2024 года, более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, из них 70 тыс. единиц оружия подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Действующее законодательство не предусматривает повторного использования такого оружия, оно уничтожается за счет средств федерального бюджета, пояснил журналистам Хинштейн. По его мнению, «многое из этого арсенала очень бы пригодилось в зоне СВО — например, дробовые ружья, эффективно показавшие себя против беспилотников».