Правительство поддержало законопроект об увеличении со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. размера страхового возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Об этом сообщил RTVI источник. Проект внесли депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с Вячеславом Даванковым.

«Указанная инициатива концептуально поддерживается», — отметил источник.

Вместе с тем «оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО», отмечается в сопроводительных документах к заседанию.

Так, в ходе мониторинга ЦБ региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что в регионах с наибольшей долей ДТП, документы по которым оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, также «наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО», отмечается в материалах.

В связи с этим в правительстве считают, что «реализация предлагаемых законопроектом положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения».

Как отмечают депутаты Госдумы, лимит выплат по ОСАГО при оформлении ДТП без сотрудников полиции не увеличивался более пяти лет. В 2014 году выплаты были повышены с 25 тыс. до 50 тыс. руб. В 2018 году лимит выплат был повышен до 100 тыс. руб. и с тех пор не пересматривался.

«Поднятие лимита страховых выплат со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. по упрощенному порядку оформления ДТП без вызова представителей Госавтоинспекции позволит увеличить количество водителей, оформивших ДТП с помощью европротокола, что повлечет увеличение сэкономленного времени для водителей, попавших в аварийную ситуацию», — говорится в пояснительной записке к документу.