Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности внести в польский сейм (парламент) законопроект о легализации абортов до 12-й недели, пишет издание РАР. Эта медицинская процедура запрещена в стране с 1993 года.

Туск подчеркнул, что в возглавляемой им коалиции (в нее входят «Гражданская платформа», «Польская инициатива», «Зеленые» и др. партии) по-прежнему существуют «разные мнения» по этому вопросу. Премьер объяснил, что для того, чтобы прийти к консенсусу, были организованы консультации представителей сейма с женскими организациями.

Кроме того, Туск поднял вопрос о средствах экстренной контрацепции. Соответствующие поправки были внесены в фармацевтический закон — правительство Польши уже направило его в парламент, пишет РАР. Согласно изменениям, теперь девушки от 15 лет и старше смогут покупать такие препараты в аптеках без рецепта.

«Это наиболее распространенное решение в странах Европейского союза, которое позволит обеспечить всеобщий доступ к экстренной контрацепции для всех тех, кому она до сих пор была практически недоступна», — добавил Туск.

В министерстве здравоохранения Польши поправки об экстренной контрацепции назвали «великим моментом».

«Мы возвращаем женщинам право самостоятельно принимать решения о себе. <…> Мы заботимся о здоровье и правах женщин», — написало ведомство на своей странице в X (экс-Twitter).

Согласно действующему законодательству, аборт в Польше разрешен только в двух случаях — беременность после изнасилования и по медицинским показаниям. В 2022 году Конституционный трибунал признал неконституционным третье условие законности аборта — когда перинатальные тесты указывают на высокую вероятность серьезных и необратимых повреждений плода.