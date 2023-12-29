Водительские удостоверения, срок действия которых должен истечь в 2024 и 2025 годах, продолжат действовать еще три года после этого. Соответствующее постановление приняло правительство России с подачи МВД и Минэкономразвития.

Документ, датированный 23 декабря 2023 года, опуликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что продление срока действия водительских прав призвано снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. Продление срока действия водительских прав будет осуществлено автоматически, и заменять удостоверения не нужно.

Правительственное постановление затрагивает и водителей личного автотранспорта, и тех, кто управляет транспортными средствами «при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что из выдаваемых водительских удостоверений большую часть составляли именно случаи получения новых документов после истечения срока действия прежних.

«Продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — заверили в МВД.

Это будет не первое автоматическое продление срока действия водительских прав: аналогичное постановление российское правительство принимало в 2022 году в отношении удостоверений, которые должны были перестать действовать в 2022-2023 годах.