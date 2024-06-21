Правительство Словакии обратилось к полиции с просьбой расследовать действия предыдущего кабмина и бывшего министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters.

Как напоминает агентство, после прихода к власти в октябре 2023 года правительство Словакии во главе с премьером Робертом Фицо резко изменило политику страны и прекратило поставки военной помощи Украине. Предыдущее правительство Словакии в прошлом году передало в дар Киеву истребители МиГ-29 российского производства, а также систему ПВО «Куб».

Государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача Украине системы ПВО подвергла опасности воздушное пространство Словакии и безопасность ее граждан.

«Я убежден, что Надь предал Словакию», — заявил Мелихер.

Он отметил, что Минобороны подает заявление о возбуждении уголовного дела по подозрению в совершении саботажа или государственной измены, а также в злоупотреблении властью.

Сам Надь отвергает подобные обвинения и утверждает, что не изменил бы своего прежнего решения.

В декабре 2022 года словацкий парламент вынес вотум недоверия правительству тогдашнего премьера Эдуарда Хегера, которое после этого продолжило работу до формирования нового кабмина. Передача Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО «Куб» произошла в марте 2023 года, когда правительство имело ограниченные полномочия. Минобороны Словакии считает действия прежнего кабмина незаконными.