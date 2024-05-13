МВД России объявило в розыск Дарью Богданову, правнучку советского летчика Валерия Чкалова. Соответствующая карточка появилась в базе розыска.

Как указано в карточке, 37-летняя Богданова «разыскивается по статье УК». О какой именно статье идет речь, не указано, однако в апреле против правнучки Чкалова возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин сообщал, что проверка в отношении Богдановой была проведена по его запросу. По словам Бородина, Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины», а также «призывала нанести ядерный удар по Москве».

Источник агентства ТАСС отмечал, что дело возбуждено после размещения Богдановой постов в соцсетях с негативными высказываниями о российской армии, а также ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар. Кроме того, она заявляла о сборе денег для ВСУ, говорил собеседник агентства.

Неназванный собеседник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела стало в том числе интервью Богдановой Олегу Кашину*.

В январе 2024 года на ютуб-канале издания «Холод»* вышел выпуск шоу «Ненавижу тебя? 2.0», в котором участвовали Кашин* и Богданова. Участники выпуска спорили о том, можно ли во время вооруженного конфликта желать поражения собственной стране.

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. Она имеет гражданство Израиля и живет за пределами России. Является активисткой движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. Согласно данным на сайте организации, Богданова проживает в городе Левен (Бельгия).

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