Лидер правопопулистской «Партии свободы» Герт Вилдерс осуществил свою угрозу распустить правящую коалицию в Нидерландах. Предпосылкой стал спор о политике предоставления убежища, передает Spiegel online.

Как уточняет Politico, Вилдерс объявил утром во вторник, 3 июня, что его партия выйдет из состава правительства в Гааге, что «ввергнет Нидерланды в хаос».

Reuters напоминает, что победивший на последних выборах в Нидерландах Вилдерс потребовал от партнеров немедленно поддержать его предложения о полном прекращении приема мигрантов, об отправке сирийских беженцев обратно на родину и о закрытии приютов для беженцев.

Новое правительство было сформировано в Нидерландах в июле 2024-го — по итогам долгих переговоров спустя почти год после отставки прежнего кабмина. В результате компромисса сам Вилдерс не вошел в состав правительства, однако остался главой фракции «Партии свободы» в парламенте.