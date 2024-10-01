В Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки задержали мужчину, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). По данным ведомства, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК) и «Насильственные действия сексуального характера» («б» ч. 4 ст. 132 УК)

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы он регулярно совершал «изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте. Сначала ребенок приходил к фигуранту заниматься по школьным предметам, а позже — жил с ним вместе с матерью, отмечает СК.

Следствие не называет имя подозреваемого. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о православном блогере Клауде Роммеле. Он привлек внимание силовиков прошлой зимой. Тогда родственница девочки узнала, что Роммель пересилил ребенка к себе в комнату «из-за ее непростых отношений с матерью», и обратилась в полицию.

Сам блогер все обвинения отрицал: вину он переложил на родителей девочки, которые якобы готовы «убить родную дочь и бесчеловечно подставить в полицию ее наставника». Ребенок же, по его словам, вынужден «нести свой крест и идти на голгофу».

Между тем Роммель признался, что делал девочке медицинский массаж, однако его чувства были «сугубо отцовские». Блогер настаивает на том, что не первый год спасает девочку из трудной семьи, а доверие ее матери было заверено нотариально, писала «Фонтанка».

По информации издания, мать девочки — 46-летняя работница церкви, в которой неофициально служил Роммель. У женщины якобы были любовные отношения с Роммелем, после прекращения которых она решила не съезжать из квартиры из-за привязанности дочери к мужчине.

После того как началась проверка, блогер уехал в зону боевых действий на Украине, где получил ранение. По данным «Фонтанки», 8 августа дрон сбросил взрывное устройство на Роммеля — у него зафиксировали осколочные ранения левой стопы и правого бока.

Погрузился в религию после военной службы

«Фонтанка» утверждала, что Роммель погрузился в религию после военной службы, которую он прошел на Донбассе в 2014 году. Затем он занялся паломничеством, оборвал связи с родственниками и начал жить в Санкт-Петербурге.

По данным издания, в Питере мужчина работал на кладбище и восстанавливал часовню. В 2021 году он встретил женщину с дочерью среди прихожан. По словам блогера, он заметил проблемы в развитии и здоровье ребенка. После чего он якобы помог найти работу ее матери и снял квартиру.

Также Роммель утверждал, что взял на себя финансовое обеспечение ребенка, занялся его образованием и досугом. Доверенность от матери он получил якобы для того, чтобы при посещении различных учреждений не возникало вопросов, писала «Фонтанка».

Помимо работы в церкви, Роммель вел YouTube-канал «Клауд Роммель». В описании к нему указано: «Надеюсь этот канал поможет с Божией помощью хотя бы одному Христианину». На момент написания новости на блог Роммеля подписаны более 7 тыс. человек. Он посвящен православной тематике, также на нем публиковались видео о боевых действиях на Украине.