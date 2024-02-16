Директор правозащитного центра православного движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов обвинил тату-мастера Нину Кармыш из Санкт-Петербурга в оскорблении чувств верующих. Активиста возмутили татуировки с изображением котят внутри креста и возле православного храма, а также совмещение других религиозных символов с поп-артом и персонажами из аниме.

Как пишет телеграм-канал Baza, общественник обратил внимание на работы девушки в соцсетях, после чего написал ей сообщение с просьбой удалить «изображения с искаженными религиозными символами и объектами», поскольку такие действия «являются кощунственными и оскорбляют религиозные чувства верующих». В ответ на это тату-мастер усомнилась в крепости веры собеседника.

«Не обижайтесь, пожалуйста. Если котята оскорбляют ваши чувства веры, то у меня есть сомнения в ее крепости», — написала она.

Солдатов счел такое поведение недопустимым. В комментарии телеграм-каналу он заявил, что сейчас в России «идет волна искажений образов религиозных объектов». По его мнению, в 90% случаев это носит кощунственный и глумливый характер.

В телеграм-канале православного движения говорится, что Солдатов намерен донести информацию до правоохранительных органов и просит главное управление СК по Санкт-Петербургу привлечь тату-мастера к уголовной ответственности.

Активист также призвал обратить внимание на коллегу девушки, которая, по его оценке, «люто ненавидит Христа». По словам Солдатова, «деятели искусства немного заблудились, и нужно помочь им прийти в норму» при участии правоохранительных органов.

После сообщений активиста тату-мастер ограничила в соцсетях доступ к своим работам. В Следственном комитете на обращение представителя православного движения пока не отреагировали.

Заместитель председателя отдела Русской Православной Церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал неуместными работы петербурженки. Он отметил, что «видит в обращении правозащитников определенные основания».