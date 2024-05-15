Председатель парламента Чечни Магомед Даудов во время заседания парламента объявил о сложении с себя полномочий, передает «Чечня Сегодня». Он возглавлял парламент республики с 2015 года.

Даудов заявил, что принял такое решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. С чем именно связана отставка — не сообщается.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», — рассказал Даудов журналистам (цитата по ТАСС).

Среди прочего, экс-председатель чеченского парламента отметил, что ничего не может сказать о новой должности.

«Для меня самое главное — быть на пути [бывшего главы Чеченской республики] Ахмата-Хаджи Кадырова. Это мое призвание», — цитирует его слова «Чечня Сегодня».

Магомед Даудов стал спикером парламента Чечни в 2015 году. До этого он работал в чеченском правительстве (с 2010-го), а также на протяжении трех лет занимал должность руководителя администрации Рамзана Кадырова (2012-2015 годы).

В августе 2023 года Даудов стал генерал-майором МВД, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Тогда Рамзан Кадыров отмечал, что «таким образом глава государства в очередной раз высоко оценил успехи команды Кадыров».

По словам главы Чечни, Даудов «мужественно сражался против банд международных террористов и достойно прошел этот путь до их полного уничтожения» в трудные для республики времена, после чего «эффективно» работал в различных должностях.

«[Даудов] относится к редкой категории людей, которым можно доверить абсолютно любую задачу. И чем сложнее она будет, тем лучше и качественнее они ее выполнят», — писал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также подчеркивал, что Даудов не только работает в парламенте, но и «грамотно и эффективно курирует работу регионального оперативного штаба» по проведению военной операции на Украине: отвечает за вопросы обеспечения бойцов обмундированием и боеприпасами, а также за подготовку добровольцев и их отправку в зону военных действий.

В апреле 2024 года Кадыров рассказал, что Даудов получил воинское звание генерал-майора. «Присвоение Магомеду Даудову звания генерал-майора является заслуженным признанием его выдающихся заслуг перед нашей Родиной и ее многонациональным народом», — писал глава Чечни.