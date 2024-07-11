Решение о возобновлении уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова было принято из-за выпуска программы Первого канала «На самом деле», где ведущий Дмитрий Шепелев предложил главному обвиняемому по делу пройти тест на детекторе лжи, рассказала RTVI представительница вдовы артиста Ирина Красильникова.

По версии следствия, в ходе конфликта с охранниками певицы Азизы за кулисами дворца спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года директор певца Валерий Шляфман по ошибке выстрелил в Игоря Талькова. В 1992 году петербургская прокуратура приостановила уголовное дело об убийстве по неосторожности после того, как Шляфман скрылся в Израиле, поскольку между странами не заключен договор о выдаче преступников. Дело было возобновлено в ноябре 2018 года, потерпевшей по нему выступает вдова музыканта.

«Я вам открою маленький секрет — мне очень помог возобновить уголовное дело Дмитрий Шепелев, когда он вышел на Первом канале 8 мая 2018 года и пригласил Шляфмана на Первый канал, чтобы посадить его на детектор лжи: Валера, приезжай, и мы тут покажем всей стране, как ты не убивал Талькова. И тут я сказала себе: «Хватит». <…> Сначала у меня была идея подать в суд на Первый канал и на Шепелева лично. Потом выяснилось, что есть другой путь, что можно возобновить дело и доказать правду»», — сказала Красильникова.

Она также отметила, что за 33 года, прошедшие с момента смерти Талькова, по федеральному телевидению не было показано ни одного концерта в память о певце. «Сейчас, когда у нас такой подъем патриотизма, любви к своей родине — 33 года нет ни одного концерта памяти Талькова по федеральным каналам. Я считаю, приказано — забыть», — пояснила представительница вдовы музыканта.

Красильникова заявила, что считает неуместными разговоры о материальной компенсации, и уверена в преднамеренном характере действий Шляфмана. «Если позиция следствия в суде восторжествует, то процесс будет проигран. Тальков был заказан, убит преднамеренно. Они говорят, что не видят умысла, что Шляфман был директором», — уточнила она.

Комментируя позицию следствия, Красильникова напомнила, что революционер Лев Троцкий был убит своим секретарем, а премьер-министр Индии Индира Ганди — своими собственными охранниками.

«Конечно, хорошо было бы экстрадировать господина Шляфмана. Конечно, хорошо было бы его допросить. Следствие же умеет допрашивать. <…> Игоря не вернешь. Он уже в могиле лежит. Я только одно могу сказать — жалко, что нет смертной казни. Вывести на лобное место и повесить», — заявила она.

Красильникова призналась, что не верит в выдачу Шляфмана, а также в то, что он может добровольно приехать в Россию, чтобы предстать перед судом. «Все мы надеемся на лучшее, что зло будет наказано и правда восторжествует. Но, честно говоря, особой надежды на это нет. Потому что есть еще некоторые юридические нюансы», — сказала она.

В начале июня Следственный комитет сообщил о завершении следствия по делу об убийстве Игоря Талькова. В июле уголовное дело в отношении Шляфмана было зарегистрировано в Петроградском суде Санкт-Петербурга, а материалы были переданы судье.