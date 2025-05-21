Парламент Республики Тувы спустя восемь месяцев ожидания избрал своего представителя в Совет Федерации. Большинством голосов был выбран бывший главврач республиканской больницы N1 Шолбан Кужугет. Кандидатура депутата Великого хурала Руслана Цаликова, ближайшего соратника секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, его коллегами даже не рассматривалась.

В среду, 21 мая, завершилась одна из наиболее напряженных политических интриг, связанная с выборами сенатора от Республики Тува.

С сентября 2024 года, когда истек срок полномочий сенатора Дины Оюн, эта должность являлась вакантной. При этом, согласно законодательству, республиканскому парламенту отводится лишь месяц для выбора нового представителя в Совет Федерации, и этот срок истек 25 октября. Однако в оговоренный период выборы сенатора так и не были проведены, хотя первоначально считалось, что должность займет Руслан Цаликов — бывший первый заместитель главы Минобороны и ближайший соратник главы Совбеза Сергея Шойгу.

Он был избран в хурал в сентябре 2024 года от «Единой России».

Формально сенатор Оюн продолжала исполнять свои обязанности, однако в конце марта она подала заявление о прекращении своих полномочий, и ситуация с назначением сенатора от Тувы стала уникальной для российской политики. Лишь сегодня, 21 мая, среди 39 вопросов повестки тувинские депутаты наконец избрали «сенатора Российской Федерации от Верховного Хурала Республики Тыва», следует из сообщения на сайте республиканского парламента. Большинством голосов на эту должность избран Шолбан Кужугет, «ранее возглавлявший фракцию «Единой России» в региональном парламенте». Кандидатура депутата Руслана Цаликова его коллегами не рассматривалась.

Новому представителю Тувы в Совфеде 38 лет, он уроженец республики, в 2013 году начал работать врачом-хирургом в республиканской больнице N1, а спустя восемь лет возглавил ее. С 2023 года — руководитель республиканского отделения Фонда обязательного медицинского страхования.

Назначение нового сенатора совпало с 70-летием Сергея Шойгу. Поздравления главе Собеза также размещено на сайте Великого хурала.