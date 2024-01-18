В Эстонии решили не продлевать вид на жительство главе местной митрополии РПЦ, митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову), сообщил эстонский департамент полиции и погранохраны.

«Эстония не продлит вид на жительство главы Эстонской митрополии РПЦ митрополита Евгения, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Решетников предоставил в департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, но продлевать его не будут.

Как объяснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, решение властей связано с тем, что Решетников публично поддерживает российскую военную операцию на Украине и «не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения». Ару подчеркнул, что речь идет «только об оценке результатов действий конкретного человека».

«Это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского Патриархата и верующих», — уточнил он.

Представители МВД Эстонии «неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и [российских властей] в публичной деятельности», говорится в пресс-релизе. Решетников «не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии», из-за чего «признан представляющим угрозу безопасности государства», добавили в ведомстве.

Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство на укороченный срок, то есть дважды на два года. В последний раз ВНЖ продлили два года назад, незадолго до начала российской военной операции на Украине, добавили в департаменте полиции и погранохраны.

Срок окончания действующего срочного вида на жительство Решетникова истекает 6 февраля. После этого митрополиту придется покинуть Эстонию. Уточняется, что в этой стране у него нет близких родственников.

Издание «Новая газета. Балтия» в октябре 2022 года писало, что митрополит Евгений осудил действия России на Украине и заявил, что не разделяет «слова Святейшего Патриарха Кирилла об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга». Издание ссылалось на письмо, которое эстонский митрополит отправил министрам внутренних дел и юстиции, а также опубликовал на сайте Русской православной церкви в Эстонии.

Эстонский митрополит отмечал тогда, что 19 марта того года он присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, которые призвали прекратить боевые действия. «С тех пор моя позиция осталась неизменной», — писал митрополит всея Эстонии. В настоящее время при переходе на сайт церкви данное письмо отсутствует, подчеркивает «Новая газета. Балтия» в материале от 18 января 2024 года.