В Москве снег, начавшийся в первой половине дня среды, 6 октября, сменится мокрым снегом, а ближе к полуночи — дождем. Это будет предвестником «хорошего потепления», которое продержится до конца недели, сообщил RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это теплый фронт, который движется по фронтальной зоне, проходящей в основном по северной половине европейской территории России. Завтра [7 октября] к утру температура повысится до +3… +4 градусов, днем будет порядка 5 градусов тепла. Осадки прекратятся, по большому счету. Будет облачно, но снег, который лег в предыдущие дни, начнет таять», — рассказал он.

По словам синоптика, температура в предстоящие дни будет на 3-5 градусов выше климатической нормы, то есть характерная для конца второй половины октября. Снежный покров к пятнице-субботе сойдет полностью. При этом самыми теплыми по максимальной температуре будут выходные дни.

«В субботу больше шансов на прояснение, на солнце на небе, поэтому до +6… +8 градусов тепла. В воскресенье, может, чуть-чуть меньше солнца, и поэтому на градус-два пониже температура», — сказал Шувалов.

Ранее в среду в Гидрометцентре сообщили ТАСС, что мокрый снег в сопровождении сильного ветра в отдельных районах Москвы периодически будет превращаться в метель, но к вечеру перейдет в дождь и сохранится до ночи.

В Департаменте транспорта Москвы предупредили о вероятности гололедицы и призвали водителей «выезжать только на зимней резине». «Если вы не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то для поездок используйте городской транспорт», — говорится в сообщении Дептранса.