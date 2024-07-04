Президент России Владимир Путин заявил в беседе с журналистами в Астане, что Россия не может «просто сейчас взять и объявить о прекращении огня» на Украине, и объяснил, почему Москве «бессмысленно» обращаться напрямую к Верховной Раде. Глава государства также прокомментировал дебаты действующего и бывшего лидеров США Джо Байдена и Дональда Трампа и назвал талибов* союзниками России. RTVI собрал основные заявления Путина, с которыми он выступил после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

О прекращении огня на Украине

Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе: нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы <…> быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.

О том, чего нужно добиться Москве

Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации.

О возможности обратиться к Верховной Раде

Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно. Потому что большинство Рады подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. <…> Поэтому обратиться, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно.

О возможности завершить конфликт через посредников

Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. <…> Кто может дать посредникам такие полномочия, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно.

О переговорах с США по стратстабильности

Мы слышим иногда со стороны Соединенных Штатов, что они хотят на эту тему возобновить разговоры. Непонятно, то они хотят, то уже не хотят. Вот в последний период работы администрации президента [Барака] Обамы нам подали сигнал, что хотят, потом вдруг расхотели.

О том, что надо ждать итогов выборов в США

Что касается глобальной безопасности, надо дождаться, пока новая администрация [в США] появится, понять, какие у них предпочтения, взгляды, какие планы, есть ли у них желание говорить на этот счет. <…> Давайте мы дождемся формирования новой [американской] администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения.

О планах Трампа «остановить войну»

То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. <…> Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем.

О дебатах Трампа и Байдена

В целом, конечно, я видел [дебаты], что же, отворачиваться от этого невозможно, тем более что Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела. <…> Конечно, такое влияние имеют на ситуацию на Украине. Конечно, небезразлично, что там происходит, но это их, собственно, внутреннее дело.

О союзниках в лице талибов*

В целом мы должны исходить из того, что движение «Талибан»* контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы*, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом.

* запрещенная в России террористическая организация