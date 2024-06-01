Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил уверенность, что избиратели в стране проголосовали за правительство Национального демократического альянса (НДА). С таким заявлением он выступил после публикации данных экзитполов.

«Я могу с уверенностью сказать, что народ Индии в рекордном количестве проголосовал за переизбрание правительства НДА. Они увидели наш послужной список и то, как наша работа привела к качественным изменениям в жизни бедных, маргинализированных и угнетенных слоев населения», — написал Моди в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, оппозиционный альянс INDIA «не нашел отклика у избирателей», его представители «кастовые, общинные и коррумпированные», а сам он направлен на защиту интересов «горстки династий».

Всеобщие парламентские выборы в Индии начались 19 апреля и завершились в субботу, 1 июня. Голосование, которое длилось 44 дня, стало одним из наиболее продолжительных в Индии с 1947 года.

Согласно данным экзитполов, которые публикует газета Hindustan Times, на выборах лидирует правящий Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») Нарендры Моди. По этим данным, правящий альянс получит более 350 мест в нижней палате парламента (Лок Сабха), в которой есть 543 места.

Таким образом, по итогам выборов Моди может остаться главой кабмина Индии на третий срок подряд.

Самые масштабные выборы на планете — чего России ждать от голосования в Индии

Эксперты отмечали, что не стоит ждать глобальных изменений во внешнеполитическом курсе Нью-Дели после выборов, поскольку на позиции Индии по Украине и на российско-индийских отношениях их итоги вряд ли скажутся.

«Возможно, новая администрация совершит несколько важных символических визитов, но в целом внешнеполитические приоритеты и направления останутся теми же. Отношения Индии будут движимы преимущественно экономическими факторами», — отмечал младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Иван Щедров.

Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич называл «неоспоримым» тот факт, что Моди останется у власти. Что касается украинского кризиса, то это, по мнению Макаревича, не самое важное в отношениях Москвы и Нью-Дели.

По словам эксперта, будет продолжаться «дрейф» Индии в сторону США, но это не скажется на отношениях России и Индии. «Россия нужна Индии, чтобы обеспечивать баланс во внешней политике», — сказал Макаревич RTVI.