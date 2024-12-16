«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Источник «Интерфакса» в администрации президента страны отметил, что отставки кабинета министров Киргизии после ухода Жапарова не последует. По его словам, все министры сохранят свои посты.

Исполнять обязанности главы кабмина и руководителя администрации президента Киргизии временно будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, добавил собеседник агентства.

Акылбек Жапаров возглавлял правительство и руководил администрацией президента Киргизии с октября 2021 года.

64-летний Касымалиев в 2021—2021 годы занимал должность замруководителя администрации президента, а в 2022 году исполнял обязанности первого зампреда кабинета министров.