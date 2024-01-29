Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе в отставку с поста, который занимал с 22 февраля 2021 года. Заявление об этом он сделал на специальном брифинге. Ранее о том, что глава правительства покинет пост и станет председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщала телекомпания «Имеди».

По ее данным, кабинет министров после ухода Гарибашвили займет Ираклий Кобахидзе, который до сих пор возглавлял «Грузинскую мечту». Эту рокировку «Имеди» объяснила приближением парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в 2024 году. По данным телекомпании, кадровое решение было принято 24 января на заседании политсовета партии, и его планировалось обнародовать на партийном съезде 1 февраля.

СМИ связывают рокировку Гарибашвили и Кобахидзе с возвращением в политику бывшего премьер-министра Грузии, основателя «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили. Миллиардер объявил о своем решении к парламентским выборам вернуться к роли почетного председателя созданной им партии.

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 2013 по 2015 годы, а также с февраля 2021 года по нынешнее время. Он также побывал на постах министра внутренних дел и обороны. Ираклий Кобахидзе возглавляет «Грузинскую мечту» с 2021 года.

Иванишвили основал «Грузинскую мечту» к парламентским выборам 2012 года, выступив против тогдашнего главы государства Михаила Саакашвили. После победы партии бизнесмен ненадолго возглавил правительство, но в 2013 году ушел в отставку со словами о том, что «выполнил свою миссию».

В 2018 году Иванишвили вновь вернулся в политику: тогда в Грузии проводились президентские выборы, и победу на них одержала кандидат от «Грузинской мечты» Саломе Зурабишвили, которая остается на посту главы государства до сих пор. В январе 2021 года миллиардер опять заявил об уходе в связи с «выполненной миссией», покинул пост председателя партии и ее ряды, пообещав вернуться к «частному образу жизни, которым жил до 2011 года».