Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетил Украину в качестве главы британского правительства. Цель его визита — встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским и подписание договора о «столетнем партнерстве» между странами, передает Associated Press.

Соглашение охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. Подписанный документ обяжет обе стороны сотрудничать в технологических проектах, включая беспилотники. Соглашение также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

«Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие»,— заявил британский премьер-министр перед визитом.

Кроме того, Стармер, как ожидается, обсудит с украинским руководством, какие гарантии безопасности Лондон может предоставить Киеву, в частности, о возможности направления войск Великобритании в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

Помимо этого, как пишет The Guardian, Стармер объявит о предоставлении Украине £40 млн на восстановление экономики.

Стармер ранее уже посещал Украину — в 2023 году, когда был лидером британской оппозиции. После вступления в должность премьера он дважды проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.