Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре 2024 года. Об этом сообщает телеканал NHK.

«На этих выборах важно продемонстрировать новую Либерально-демократическую партию людям. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы и свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится. Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошел в сторону. Я не будут принимать участие в предстоящих выборах председателя», — заявил Кисида.

Он отметил, что планирует оставаться в политике и «поддерживать нового главу партии». Кисида не назвал кандидатуру на должность главы правительства.

«Тот, кто только что заявил, что не будет выдвигаться на выборах, должен воздержаться от каких-либо заявлений. Я надеюсь, что следующим председателем будет тот, кто не обратит вспять настрой на проведение реформ для разрешения проблемы вокруг политических средств и восстановит доверие к политике», — сказал премьер.

Агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах ранее писало, что Кисида решил не идти на второй срок и якобы сказал, что он считает, что «кому-то нужно взять на себя ответственность» за скандал вокруг сокрытия средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков.

Из-за этого скандала своих постов лишились четыре министра, несколько заместителей министра и три члена руководящей партии. Кроме того, он спровоцировал роспуск большинства фракций партии. Также были заведены уголовные дела на десять человек, включая трех депутатов, секретарей и бухгалтеров.

Выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой является Кисида пройдут в сентябре. Рейтинг нынешнего премьера уже несколько месяцев держится на рекордно низком уровне.

Главой японского правительства Кисида стал в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Ёсихидэ Сугу. Его кабмин пытался «оживить» стагнирующую экономику Японии с помощью политики «нового капитализма», а также расширением военного сотрудничества с Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди возможных претендентов на пост председателя ЛДП японские СМИ называли бывшего министра обороны Сигэру Исибу, генсека ЛДП Тосимицу Мотэги, министра по вопросам цифровизации Таро Коно, министра иностранных дел Ёко Камикаву, а также экс-главу министерства охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.