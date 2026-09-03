Премьер Монголии оценил потенциал проекта поставок газа из России в Китай

Экспорт российского природного газа в Китай через Монголию может создать долгосрочную взаимную выгоду для трех стран, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Проект поставок российского природного газа в Китай через территорию Монголии открывает новые стратегические возможности для экономических отношений трех стран и имеет все шансы стать проектом, создающим долгосрочную взаимную выгоду в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, инвестиций и подготовки профессиональных кадров», — сказал премьер, его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что трансграничная транспортная инфраструктура, соединяющая Монголию, Россию и Китай, создает возможности для роста товарооборота, снижения сроков и затрат на перевозки.

«Продвижение проекта экономического коридора Монголия-Россия-Китай, улучшение условий трансграничной торговли и транспортной логистики, повышение взаимосвязанности инфраструктуры являются важным шагом в укреплении экономических взаимозависимостей региона», — добавил премьер-министр Монголии.