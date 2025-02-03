Премьер-министр Японии Сигэру Исиба раскритиковал заявления японских чиновников о возможности захоронения ядерных отходов атомных электростанций на Курильских островах и принес извинения за их высказывания. Об этом сообщает газета «Майнити симбун».

В конце января высокопоставленные представители японской Организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и агентства природных ресурсов и энергетики допустили возможность строительства полигона для захоронения ядерных отходов на Курильских островах (Япония считает их своими северными территориями).

Глава NUMO заявил, что это «убьет одним выстрелом трех или четырех зайцев». Представитель агентства природных ресурсов назвал предложение привлекательным, но отметил, что реализовать его сложно.

Власти японской префектуры Хоккайдо, граничащей с Курилами, назвали комментарии чиновников о ядерных могильниках неприемлемыми и безрассудными и направили протест в Министерство экономики, торговли и промышленности.

Премьер-министр Японии извинился за высказывания чиновников, назвав их неуместными.

«Это то, чего никогда не должно было случиться. Я не знаю, какова была цель этого замечания, но я думаю, что это было проявлением распущенности, высокомерия и самомнения. Как ответственное лицо в правительстве, я приношу глубочайшие извинения», — сказал Исиба.

Министр экономики Ёсихару Муто заявил, что был шокирован, когда услышал предложения чиновников. «Это было бездумное замечание, лишенное всякого смысла», — отметил он. NUMO и агентства природных ресурсов тоже принесли извинения.

Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Позиция России состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Москва и Токио не подписали мирный договор, Япония продолжает считать острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своей территорией.

Премьер Японии Сигэру Исиба говорил после вступления в должность в октябре 2024 года, что хочет урегулировать территориальный спор с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возобновление полноценного диалога с Японией возможно «исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса».

По ее словам, под «решением территориальной проблемы» может подразумеваться только «международно-правовое оформление де-факто» границы между Россией и Японией. В свете обновленной Конституции России «ни о чем другом речи идти не может», подчеркнула Захарова.