Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники. До этого он планирует провести встречу с тремя бывшими премьер-министрами: Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо.

«Премьер-министр объявил о намерении уйти в отставку в связи с завершением японо-американских переговоров по тарифным мерам США и сообщил об этом своему окружению. Ожидается, что он объявит об отставке в течение месяца», — сказано в сообщении.

По данным издания, Исиба решил, что теперь, когда переговоры по тарифам, вызывавшие у него наибольшую озабоченность, завершены, он должен взять на себя ответственность.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Японией, согласно которой взаимные пошлины составят 15%, а Токио инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

Мainichi отмечает, что глава правящей Либерально-демократической партии Исиба, вероятно, примет окончательное решение об отставке в августе

Газета сообщила, что премьер-министр, отвечая на вопрос журналистов о своем будущем, заявил, что не может давать комментарии, пока тщательно не изучит содержание торгового соглашения между Японией и США, достигнутого непосредственно перед его встречей со СМИ.

По данным Мainichi, перед объявлением об отставке Исиба планирует провести встречу с тремя бывшими премьер-министрами: Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо.

На выборах, которые прошли 20 июля, правящий блок в составе ЛДП и партии «Комэйто» потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы. Осенью 2024 года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента.

«Тем временем депутаты ЛДП младшего и среднего звена начали сбор подписей под требованием провести совместное собрание членов партии для привлечения Ишибы к ответственности, поскольку в региональных отделениях продолжает расти недовольство руководством», — пишет Мainichi.