Аноним сообщил в полицию Мумбаи о возможной террористической атаке на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди, который отправился с официальным визитом во Францию и США. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет газета Hindustan Times.

После звонка полиция Мумбаи немедленно проинформировала соответствующие службы безопасности, еще до того, как глава правительства выехал за рубеж, и сразу же было начато расследование для оценки ситуации.

«11 февраля в диспетчерскую полиции Мумбаи поступил звонок с предупреждением о том, что террористы могут атаковать самолет премьер-министра Моди во время его официального визита за границу. Учитывая серьезность информации, полиция проинформировала другие ведомства и начала расследование», — говорится в заявлении полиции.

Моди прибыл во Францию ​​во вторник и в первый день визита встретился с индийской диаспорой, а затем — с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с которым позже выступил на саммите AI Action Summit и 14-м форуме руководителей компаний двух стран.

В программу поездки Моди также входит участие в торжественном открытии индийского генконсульства в Марселе, куда они с Макроном вместе вылетели из Парижа на борту №1. По прибытии они также посетили военное кладбище Мазарг, где отдали дань памяти павшим солдатам. Там находится мемориал в честь индийских военных, погибших в ходе двух мировых войн.

Сегодня, 12 февраля, индийский премьер-министр встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаи в кулуарах Саммита по развитию искусственного интеллекта в Париже и обсудил с ним «невероятные возможности», которые ИИ откроет перед Индией, и ее «цифровую трансформацию».

Это шестой визит Моди во Францию. Оттуда политик отправится в США, куда был приглашен новым президентом страны Дональдом Трампом. Это будет их первой встречей после того, как Трамп вступил в должность на второй срок.