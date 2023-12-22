Группа общественных деятелей из Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо учредила премию, назвав ее в честь Владимира Путина. Инициаторами стали ивуарийская организация SOTOVPOA («Всеобщая поддержка Владимира Путина в Африке») и буркинийская ассоциация дружбы с Россией.

Автором идеи создать премию стал писатель из Кот-д’Ивуара, член SOTOVPOA Сильвен Такуэ. В первый раз новую награду вручат 28 декабря в Уагадугу. Ей будут поощрять достижения лидеров, которые борются за свободу своих народов, сообщает Telegram-канал “Африканская инициатива”.

«Оно воплощает в себе общую приверженность сохранению суверенных прав стран, входящих в Альянс государств Сахеля (AES), и является катализатором, побуждающим следующее поколение лидеров энергично и решительно защищать суверенитет своего государства», — заявил глава ассоциации дружбы с Россией в Буркина-Фасо Махамади Савадого.

Ранее руководитель ассоциации дружбы с Россией рассказал о планах недавно зарегистрированной организации основать представительства в регионах. Кроме демонстраций и общественной деятельности, члены организации собираются заниматься развитием сельского хозяйства.

“Мы уже работаем с фермерами по всей Буркина-Фасо и надеемся на помощь России в этом направлении”, — отметил Савадого.