Чертановский районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя МГТУ имени Баумана, члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Александра Нестеренко. Поводом для ареста стали пять украинских песен на странице Нестеренко во «Вконтакте».

Нестеренко обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), по этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Сам Нестеренко 3 сентября опубликовал в своем аккаунте выводы экспертизы, где перечислены аудио- и видеозаписи, которые вызвали вопросы у силовиков.

В частности, речь идет о песне «Ми ростем» группы «Воплі Відоплясова», а также композиции «Запалимо з ранку — УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ» в исполнении Gordon Black.

Эксперты посчитали, что в переводе песен на русский язык содержится «совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности», а также к «уничтожению русских как военного противника».

Комментируя выводы экспертов, Нестеренко процитировал древнегреческого философа Протагора. «О всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом», — написал он, добавив, что «вот и экспертиза подоспела».

Утром того дня, 3 сентября, силовики пришли к Нестеренко с обысками, о чем он сообщил проекту «ОВД-Инфо»*. Мужчину увезли на допрос в Следственный комитет, после чего отпустили в статусе свидетеля.

В ходе допроса силовики заявили, что не проводили у Нестеренко обыск, а «просто пришли вручить повестку на допрос», отмечал «ОВД-Инфо»*. Спустя два дня, 5 сентября, преподавателя задержали и предъявили ему обвинения, сообщал адвокат Оскар Черджиев.

«Просто добавил в аудио»

В разговоре с РБК Черджиев заявил, что Нестеренко не согласен с тем, что он «именно размещал» указанные публикации.

«Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал адвокат.

По его словам, суд не согласился применить более мягкую меру пресечения, поскольку, как утверждает следствие, Нестеренко скроется или будет мешать проведению расследования. Черджиев считает , что это «абсурд».

«Никуда он скрываться не собирается. И его три дня перед этим вызывали, он добросовестно являлся, демонстрировал, что законопослушный и никаких попыток скрыться нет», — добавил адвокат.

Защита планирует обжаловать решение об аресте 9 сентября.

Александру Нестеренко 63 года. Он окончил философский факультет МГУ по специальности «прикладная социология», числится доцентом кафедры философии МГТУ имени Баумана. На сайте университета указано, что Нестеренко написал книгу «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище». Издание MSK1 пишет, что он автор нескольких книг на эту тему.

Сейчас Нестеренко — член избирательной комиссии № 1423 с правом решающего голоса от партии «Яблоко». В 2017, 2022 и 2023 годах он участвовал в муниципальных выборах в Москве.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов