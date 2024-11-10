Журналист и пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет. Об этом пишут «Московский комсомолец», а также телеграм-каналы Mash, Baza и «112».

По их данным, Коробкову-Землянскому стало плохо в своей квартире на проспекте Мира около полуночи, он внезапно стал задыхаться. Его жена вызвала врачей, но те не смогли его спасти.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского подтвердил Baza директор SHAMAN Александр Качан. Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская также подтвердила эту информацию в беседе с ТАСС.

Коробкову-Землянскому было 40 лет, пресс-секретарем SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) он был с 2022 года. До этого он с 2015 года в течение двух лет работал пресс-секретарем у Киркорова.

Родился Коробков-Землянский в Красноярском крае, карьеру начинал на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году, работал на «Первом канале», пишет «МК».

В своем телеграм-канале Коробков-Землянский публиковал посты, написанные с патриотической позиции. В описании своего канала назвал себя «журналистом, кремлеботом, ультраватником и турбопатриотом».