Президент Аргентины Хавьер Милей направил странам-участницам БРИКС письма с официальным отказом от вступления в это объединение, пишет газета Clarín со ссылкой на источники в аргентинском правительстве. По их словам, решение было принято еще несколько недель назад.

В частности, своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве Милей написал, что «на данном этапе вступление Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года в качестве полноправного члена не кажется целесообразным». Clarín утверждает, что послания такого же содержания получили лидеры КНР, Индии, ЮАР и России.

По словам Милея, после его прихода к власти были пересмотрены некоторые решения предыдущего правительства — в том числе о создании специальной рабочей группы, которая должна была курировать развитие сотрудничество Аргентины с БРИКС.

При этом в письмах с отказом Милей изъявляет готовность встретиться с лидерами стран объединения, подтверждает свою приверженность «усилению двусторонних связей» с этими странами, особенно в плане увеличения торгового оборота и развития инвестиций.

Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС еще в 2022 году и на последнем саммите в Йоханнесбурге получила официальное приглашение присоединиться к клубу крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидалось, что она вместе с еще пятью государствами (Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией) присоединится к объединению 1 января 2024 года.

Хавьер Милей высказывался против вступления в БРИКС еще в ходе предвыборной гонки, анонсируя кардинальную смену внешнеполитического курса Аргентины. Он выступал за отказ от дальнейшего развития отношений с соседней Бразилией, с Китаем и с Россией.

«Я не собираюсь вести дела не только с Китаем, но и ни с кем из коммунистов. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты [в эту картину мира] не входят. Китайцы туда не входят. [Президент России Владимир] Путин туда не входит. [Президент Бразилии] Лула да Силва туда не входит. Мы хотим быть нравственным маяком континента», — делился кандидат в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону.

В конце ноября будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что вступление невозможно из-за отсутствия средств на взнос в Новый банк развития БРИКС. Она также утверждала, что новое руководство страны не видит никаких преимуществ в присоединении к этому союзу. «Нет. Не знаю, почему к БРИКС такой большой интерес», — говорила Мондино журналистам.