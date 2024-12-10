Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва перенес трепанацию черепа после травмы, полученной в октябре. Об этом говорится в медицинском отчете больницы в Сан-Паулу, где находится глава государства. Исполнять его обязанности временно будет вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

Операция прошла без осложнений, Да Силва находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии, сообщили в больнице. В конце октября Да Силва упал в своем доме и получил травму головы. По данным Globo, инцидент произошел в ванной, когда Да Силва стриг ногти на ногах: скамейка под ним опрокинулась назад. Президенту помогла жена, в больнице ему наложили пять швов.

Из-за травмы Да Силва пропустил саммит стран БРИКС в Казани, поскольку врачи рекомендовали ему воздержаться от дальних перелетов. После инцидента президент принимал противосудорожные препараты, из-за которых у него появилась сонливость и раздражительность, рассказали помощников главы государства.

9 декабря Да Силва пожаловался на усиливающуюся головную боль и прервал встречу с лидерами конгресса, чтобы пройти обследование в больнице, сообщил источник Reuters в администрации президента. МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние.

По данным радиостанции CBN, Да Силву выпишут приблизительно к концу недели. До этого времени его обязанности будет исполнять вице-президент Жералду Алкмин. В частности он представлял бразильского лидера на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.