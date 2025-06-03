Бывший президент США Джо Байден считал, что Россию нужно уничтожить. Об этом заявил глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde, комментируя боевые действия на Украине.

Лула да Силва подчеркнул, что российско-украинского конфликта «никогда не должно было быть», и напомнил, что Бразилия не поддерживает действия России. Вместе с тем он отметил, что западные страны также «несут определенную долю ответственности».

«[Экс-президент США] Джо Байден, с которым я подробно говорил об этом [конфликте на Украине], считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время олицетворяла срединный путь в мире, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на его перевооружение», — утверждает да Силва.

Он добавил, что Бразилия готова поддержать переговоры между Россией и Украиной. Президент считает, что «после трех лет войны никто больше ничего не выиграет от продолжения конфликта».

«Давайте присядем, поговорим. Хватит бомб, смертей, разрушений», — призвал да Силва.

Среди прочего, журналист спросил да Силву, не видел ли он проблем во встрече с президентом России Владимиром Путиным, против которого Международный уголовный суд (МУС) направил ордер на арест. На что бразильский лидер ответил, что приезжал в Москву, чтобы «отметить 80-летие победы над нацизмом, из уважения к стране, которая потеряла 26 млн человеческих жизней во время этого конфликта».