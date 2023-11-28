Киеву поставляется недостаточно военной техники, чтобы продолжить операцию высокой интенсивности. Об этом в интервью Corriere della Sera сказал чешский президент Петр Павел.

«Мы не выполнили своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, подготовка к [полетам на истребителях] F-16 идет не так быстро, как следовало бы», — сказал глава государства.

По словам Павела, после поставок франко-британских ракет Storm Shadow украинская армия планировала получить немецкие Taurus, однако в Берлине окончательного решения еще принято не было.

«Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность с украинской стороны не является хорошей основой для военного планирования», — пояснил президент.

Корреспондент Corriere della Sera напомнил Павелу о его словах, что любой достигнутый к концу года результат станет основой для переговоров, и отметил, что текущая ситуация не выглядит для Киева хорошим началом диалога.

«Я имел в виду, что в этом году у Украины будет только один шанс на крупное контрнаступление. Контрнаступления являются дорогостоящими, трудоемкими и отнимающими много времени: невозможно провести два или три крупных наступления за один год», — сказал чешский лидер.

По словам Павела, в основе его рассуждений лежали такие факторы, как скорые выборы президента в России, США и, возможно, на Украине, а также то, что украинская инфраструктура все еще во многом разрушена. Президент считает, что населению Украины будет тяжело, и из-за колебаний со стороны государств, которые сейчас поддерживают ее.

«И естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций», — добавил Павел.

Ранее президент Чехии, выступая на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Праге встречи глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), назвал Россию угрозой. По его словам, необходимо «реалистично готовиться к такой угрозе». Все армии «готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», подчеркнул чешский президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы, наоборот, европейцы являются серьезной опасностью для россиян. Пресс-секретарь российского лидера назвал высказывание его чешского коллеги «истеричным».

24 ноября Bild опубликовал статью «Новый секретный план Шольца и Байдена». В материале источник в правительственных кругах утверждал, что власти США и ФРГ собираются по сути принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, надавив на него путем сокращения поставок оружия и убедив в «бессмысленности продолжения» боевых действий.

Позже в Белом доме заверили, что информация, изложенная в «интригующей заметке» Bild, не соответствует действительности. Аналогичный по содержанию комментарий дало и правительство ФРГ, заявив, что Германия, как и США, с самого начала российской военной операции на Украине была привержена «прекращению агрессии и достижению справедливого мира», который «не может быть навязан» Киеву.