Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку на фоне массовых акций протеста, участники которых обвиняют ее в помиловании фигуранта дела о сексуальном насилии над детьми, пишет Hungary Today.

В субботнем телеобращении к нации 46-летняя глава государства, которая из-за протестов экстренно прервала запланированную поездку на Ближний Восток и вернулась из Катара в Будапешт, объявила, что покидает президентский пост, который заняла в 2022 году.

«Я допустила ошибку, приняв решение о помиловании, которое вызвало недоумение и возмущение у многих людей», — признала политик.

В своем заявлении Новак поблагодарила семью и всех, кто помогал ей в работе. «Политика — это жесткий, а порой и жестокий мир», — добавила она, завершив выступление цитатой из государственного гимна.

Вскоре после обращения президента об уходе в отставку сообщила и министр юстиции Венгрии Юдит Варга, взяв на себя ответственность за решение о помиловании, вокруг которого разгорелся скандал.

«Я объявляю о прекращении публичной деятельности, отказываюсь от членства в парламенте и претензий на место в Европарламенте. Я хочу поблагодарить всех, с кем я работала в команде на протяжении многих лет. Венгрия может продолжать рассчитывать на меня в защите наших национальных интересов и ценностей», — говорится в заявлении главы Минюста.

В апреле 2023 года Новак своим президентским решением помиловала Эндре К. — фигуранта дела о сексуальном насилии над воспитанниками государственного детского учреждения в Бичке, неподалеку от венгерской столицы. Этот человек являлся заместителем директора детского дома и, как было уверено следствие, покрывал своего начальника-педофила Яноша В.

Из материалов дела следовало, что в период с 2004 по 2016 годы по меньшей мере 10 несовершеннолетних воспитанников детдома стали жертвами сексуального насилия со стороны директора учреждения, который принуждал их к оральному сексу. Мужчину, который руководил детдомом 26 лет, приговорили к восьми годам лишения свободы. Его заместитель, пытаясь защитить начальника, шантажировал одного из потерпевших, требуя изменить показания, и в итоге получил три года и четыре месяца тюрьмы.

В 2023 году Новак подписала указ об амнистии, затронувший около 20 осужденных, приурочив это к визиту папы римского в Будапешт. На тот момент Эндре К. оставалось отсидеть девять месяцев от предусмотренного приговором срока. О том, что он получил помилование от президента, общественность узнала лишь в начале 2024 года. Глава государства утверждала, что была уверена в незначительной вине фигуранта дела о педофилии.

Вскоре оппозиционные партии потребовали отставки главы государства, а 9 февраля с этим требованием на улицы Будапешта вышли около тысячи человек. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил внести в законодательство поправку, накладывающую запрет на помилование осужденных за сексуальные преступления против детей. Оппозиционная Демократическая коалиция (ДК) обратилась к папе римскому с просьбой высказаться по этому поводу, поскольку именно к его приезду была приурочена амнистия.

Каталин Новак выиграла выборы в марте 2022 года, став первой женщиной-президентом Венгрии. Ее единственным конкурентом был 80-летний кандидат от оппозиции экономист Петер Рона. Политическую карьеру будущая глава государства начинала в МИДе, где работала с 2001 по 2003 годы. В 2012-2017 годах Новак руководила аппаратом министра соцресурсов, а в 2014-2020 годах была министром по делам семьи и молодежи. В 2017 году она стала зампредом партии Виктора Орбана «Фидес», а в 2018 году — депутатом Национального собрания Венгрии.