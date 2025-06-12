Президент Индонезии Прабово Субианто встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне 2025 года в ходе своего первого визита в Россию после вступления в должность, пишет Bloomberg.

Официальный представитель МИД Индонезии Роллиансьях Соэмират в ходе брифинга, состоявшегося 12 июня в Джакарте, сообщил журналистам, что визит главы государства в Москву запланирован на 18-20 июня. По его словам, Прабово и Путин обсудят развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Кроме того, добавил Соэмират, президент Индонезии собирается также посетить мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 18-21 июня.

После вступления в должность президента в октябре 2024 года Прабово в попытке укрепить двусторонние связи встретился в Джакарте с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, включая секретаря Совбеза Сергея Шойгу. С Путиным индонезийский лидер в последний раз встречался в июле прошлого года в качестве избранного президента, когда сам приезжал в Москву.

Несколько дней назад в преддверии выставки Indo Defense 2025, которая проходит в Джакарте 11-14 июня, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия готова поставлять Индонезии подводные лодки, корабли, истребители и системы противовоздушной обороны. По его словам, речь может идти о поставках самолетов Су-57 и возобновлении сорванного контракта на истребители Су-35, продаже Ка-52, Ми-17, дронов и средств борьбы с ними.