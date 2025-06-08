Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министров обороны и транспорта страны, сообщается на официальном сайте главы республики.

В списке правовых актов на президентском сайте упоминается указ об освобождении от обязанностей главы Минобороны Казахстана Руслана Жаксылыкова, занимавшего этот пост с 19 января 2022 года. На его место следующим указом назначен Даурен Косанов — замминистра обороны, генерал-лейтенант авиации, главнокомандующий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана, выпускник военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина и Военной академии Генштаба ВС России.

В сентябре 2024 года журналисты спрашивали Жаксылыкова, как он оценивает свою работу и не считает ли правильным подать в отставку. «Мне оценку дает верховный главнокомандующий. С учетом роста состояния вопроса боеготовности, других направлений, армия Казахстана на сегодняшний день готова решить любой вопрос. Мы работаем, мы выполняем свою задачу», — заявил тогда министр.

В январе 2025 года Жаксылыков при личной встрече отчитался перед Токаевым о работе Минобороны в 2024 году, сделав упор на повышении обороноспособности армии и новых методах подготовки войск. «Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы», — сообщили по итогам встречи в президентской администрации.

Также Токаев сегодня освободил от должности министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, назначенного 2 сентября 2023 года. В середине мая на заседании Совбеза президент объявил ему выговор за срыв планов модернизации транспортной сферы республики на фоне «системных проблем». Он критиковал главу Минтранса за сложности с пропуском грузов через границу, плохое состояние многих КПП и отставание от графика реализации крупных инфраструктурных транзитных проектов.

«Мы все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить те поручения Президента, которые поставлены перед нами. Как первый руководитель госоргана я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — прокомментировал Карабаев полученный выговор от главы государства.