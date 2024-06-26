Президент Кыргызстана Садыр Жапаров извинился за свою племянницу Лазат Нуркожоеву, которую раскритиковали в соцсетях за пышную церемонию помолвки с использованием вертолета МЧС.

«Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. Я прошу прощения у народа за свою племянницу», — заявил Жапаров в интервью агентству Kabar.

Он упрекнул жениха Нуркожоевой, отметив, что молодой человек «должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента».

«Как минимум будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. <…> Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали», — заявил президент республики.

Он отметил, что близкие руководства страны должны быть «примером для других», и добавил, что предъявляет «строгие требования» к своим родственникам.

«Я всегда их призываю не совершать ошибок прошлого и не вмешиваться в государственные дела. Я этого и не допущу», — подчеркнул Жапаров. Он добавил, что его племянница «прислушивается к мнению людей», и выразил надежду, что девушка «сделает из этой ситуации правильные выводы».

Лазат Нуркожоева ― дочь Доолотбека (Давлетбека) Жапарова, одного из братьев кыргызского президента. Девушка занимается модельным бизнесом, в 2020 году она стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан».

24 июня Нуркожоева опубликовала в соцсетях видеоролик своей помолвки, которая прошла в ущелье Оруу-Сай под Бишкеком. Жених и невеста прилетели туда на вертолете вертолете Airbus H-125, принадлежащем МЧС Кыргызстана, пишет издание Kloop. Аренда судна стоит более $2 тыс. Предложение руки и сердца сопровождалось фейерверком.

В комментариях племянницу президента упрекнули за использование вертолета МЧС, в то время как в стране «сходят сели, гибнут люди». Сейчас профиль Нуркожоевой в инстаграме* закрыт.

Садыр Жапаров объяснил агентству Kabar, что закупленные властями республики вертолеты МЧС может арендовать любой желающий «вне периода использования для нужд государства».

«Каждая копейка, полученная от аренды, идет в республиканский бюджет и откладывается на закупку новых вертолетов. Таким образом, парк вертолетов будет постоянно обновляться. Если мы не будем этого делать, то <…> у нас в стране не будет ни одного вертолета», — сказал президент республики.

В 2022 году Жапаров подписал указ, запрещающий забивать скот на семейных праздниках и поминках, в рамках борьбы с «чрезмерным расточительством». Документ предписывает проводить семейные мероприятия «в рамках своих возможностей и без расходования крупных денежных средств».

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