Президент Литвы Гитанас Науседа лишил российскую балерину и актрису Илзе Лиепу гражданства балтийской республики, которое она получила в 2000 году. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе главы государства Ридаса Ясулениса, причиной стали слова артистки в поддержку России.

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — сказал Ясуленис.

В ноябре 2022 года на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» было опубликовано интервью с Лиепой, в котором она поблагодарила российскую армию и президента Владимира Путина за то, что они «позволяют нам до сих пор жить, строить планы творческие, играть, встречаться с друзьями». По словам балерины, все ее окружение «участвует в нашей военной операции». В частности, ее концертный директор ездит туда, где «обшивают носилки» и «собирают аптечки».

На вопрос о том, почему она решила поддержать российскую военную операцию, Лиепа ответила, что у нее «нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент».

«Мне кажется, что мы сейчас как раз все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей и что, к сожалению, Украина стала разменной монетой», — убеждена балерина.

Актриса добавила, что ей «очень жаль» Украину, поскольку у нее там «много друзей» и она «очень любит этот край».

«Это очень скорбно, нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выбора», — заключила Лиепа.

В ноябре 2023 года департамент миграции Литвы инициировал процедуру лишения гражданства Лиепы. Такое решение ведомство объяснило в том числе тем, что в своих публичных высказываниях Лиепа «считает себя гражданкой только Российской Федерации и заявляет о своей преданности одной стране — России».

Кроме того, литовский департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания балерины о военной операции на Украине и Владимире Путине. В результате департамент государственной безопасности указал, что Лиепа публично оправдывает российскую военную операцию на Украине, а также открыто осуждает страны Балтии за их политику. Среди прочего, в ведомстве считают, что Лиепу «могут использовать» российские государственные учреждения или спецслужбы, которые «ведут деятельность против Литвы».

После проверки высказываний Лиепы МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении балерины гражданства.